цей матеріал доступний українською

Рядом с Землей нашли огромную молодую планету

15:17, 14 февраля 2020
Наука и IT
828 0
Планета находится на расстоянии 330 световых лет от Земли / Caltech/R. Hurt (IPAC)

Астрономы из Технологического института Рочестера обнаружили гигантскую молодую планету в 330 световых годах от Земли: по астрономическим меркам это "рядом" с нами.

Читайте такжеТелескоп Hubble сделал фото галактики "с распростертыми объятиями"

Планета названа 2MASS 1155-7919 b. Ей всего пять миллионов лет, она весит как 10 Юпитеров и расположена в 330 световых годах от нашей солнечной системы. Это ближайшая к Земле столь юная планета, передает FaceNews.ua.

Ученые отмечают, что она также, как и Земля вокруг Солнца, вращается вокруг звезды. Однако расстояние от 2MASS 1155-7919 b до ее звезды в 600 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Как эта планета-гигант могла оказаться так далеко от своей молодой звезды-родителя - пока загадка для ученых.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter