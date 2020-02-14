Рядом с Землей нашли огромную молодую планету

Планете всего 5 миллионов лет, а ее масса равна массе 10 Юпитеров.

Астрономы из Технологического института Рочестера обнаружили гигантскую молодую планету в 330 световых годах от Земли: по астрономическим меркам это "рядом" с нами.

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Планета названа 2MASS 1155-7919 b. Ей всего пять миллионов лет, она весит как 10 Юпитеров и расположена в 330 световых годах от нашей солнечной системы. Это ближайшая к Земле столь юная планета, передает FaceNews.ua.

Ученые отмечают, что она также, как и Земля вокруг Солнца, вращается вокруг звезды. Однако расстояние от 2MASS 1155-7919 b до ее звезды в 600 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Как эта планета-гигант могла оказаться так далеко от своей молодой звезды-родителя - пока загадка для ученых.