Охотник за экзопланетами: телескоп "Хеопс" сделал первый снимок (фото)

На снимок попала звезда - желтый карлик.

"Охотник за экзопланетами" Европейского космического агентства (ESA), телескоп CHEOPS, проверил свою работоспособность и передал на Землю первый снимок.

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На снимок попала звезда, которая располагается на расстоянии 150 световых лет от нашей планеты, сообщает zn.ua со ссылкой на ESA.

Как сообщается, CHEOPS предназначен для поиска экзопланет и изучения уже известных. На первом его снимке разместился HD 70843 – желтый карлик. Звезду выбрали из-за того, что ее яркость и положение на небе делают ее идеальной целью для тестовых изображений.

"Первое изображение должно помочь нам понять, что оптика телескопа пережила запуск с помощью ракеты и сохранилась в хорошем состоянии. Когда это изображение звезды появилось на экране, всем стало ясно, что у нас есть рабочий телескоп", - заявил руководитель миссии телескопа Уилли Бенз.

Как сообщал УНИАН, космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) "Хеопс" был запущен в декабре прошлого года для изучения планет за пределами Солнечной системы.