Солнце перед смертью может «испарить» астероиды вокруг себя

Уцелеть имеют шансы лишь астероиды небольшого размера.

Примерно через 6 миллиардов лет у Солнца закончится топливо, после чего его размеры сильно увеличатся. При этом оно будет продуцировать мощную электромагнитную радиацию. Ученые обнаружили, что этот чрезвычайно заряженный свет может «испарить» астероиды в Солнечной системе.

Как пишет Newsweek, ученые Дмитрий Верас из Университета Уорвика в Великобритании и Дэниел Ширс из Университета Колорадо обнаружили, что излучение звезд вроде Солнца во время их гибели может раскрутить астероиды до такой скорости, что они распадутся на более мелкие обломки.

Читайте такжеУченые собираются впервые сфотографировать полюса Солнца

Примерно 90% звезд во Вселенной – это так называемые звезды главной последовательности. Когда они исчерпывают свои запасы водородного топлива, их радиус увеличивается в сотни раз. Эту фазу называют ответвлением красных гигантов. Она длится несколько миллионов лет. Увеличиваясь в размере, звезды на этом этапе также переживают большое усиление в их яркости, поскольку они излучают электромагнитную радиацию. После этого этапа раздутые звезды теряют свои внешние слои и сжимаются до белого карлика.

Согласно новому исследованию, усиленное радиационное излучение во время фазы ответвления красных гигантов будет в основном поглощено астероидами. Проходя через такие космические объекты с разных сторон, излучение звезды может раскрутить их до скорости, от которой они просто распадутся. Это явление известно как YORP-эффект. Процесс будет продолжаться, заставляя остатки астероидов делиться на все меньшие куски, пока не останутся осколки с диаметром от 1 до 100 метров.

Читайте такжеУченые разгадали загадку рыхлых планет из «сахарной ваты»

Результаты исследования свидетельствуют, что во время фазы ответвления красных гигантов астероиды, которые находятся даже дальше от Солнца, чем Нептун или Плутон, будут разбиты YORP-эффектом. Уцелеют лишь те, которые будут небольшими по размеру. В нашей Солнечной системе этот процесс будет длиться всего несколько миллионов лет. В космических масштабах это относительно недолго. В результате останется лишь белый карлик и диск обломков вокруг него.