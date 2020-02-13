Ученые обнаружили в ДНК африканцев гены неизвестного до сих пор вида людей

Неизвестный предок сильно повлиял на генетический код западных африканцев, поскольку части его ДНК обнаружили в каждом образце.

Ученые обнаружили доказательства существования загадочного «призрачного населения» древних людей, которые жили в Африке около полумиллиона лет назад и чьи гены теперь живут в современных людях.

Следы неизвестных предков были замечены, когда исследователи анализировали геном западных африканцев. Они обнаружили, что примерно пятая часть их ДНК происходит от неизвестного до сих пор родственника, - пишет The Guardian. Генетики подозревают, что предки современных западных африканцев спаривались с неоткрытым до этого времени видом людей десятки тысяч лет назад. Смешение происходило так же, как и в случае древних европейцев и неандертальцев.

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«У западных африканцев мы заметили, что все имеют происхождение от этого неизвестного архаичного населения», - сказал биолог Срирам Саркарараман, который возглавил исследование в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

В отличие от современности, когда-то мир был домом для большего количества видов и подвидов людей. Когда они контактировали друг с другом, спаривание было допустимо. В результате современные европейцы имеют в себе гены неандертальцев, в то время как коренные австралийцы, полинезийцы и меланезийцы имеют унаследованный генетический код от денисовского человека.

Ученые Арун Дурвасула и Срирам Саркарараман собрали 405 образцов генетического материала четырех групп населения западной Африки и использовали статистические техники, чтобы проверить, происходило ли смешение видов у их предков в далеком прошлом. Анализ показал, что такие признаки есть в каждом образце.

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В африканских геномах ученых интересовали части ДНК, которые отличались от генов современных людей. Это позволило им выделить участки, которые наиболее вероятно происходят от других древних родственников. Сравнивая такие фрагменты генов с материалом неандертальцев и денисовцев, они пришли к выводу, что они происходят от неизвестной доселе группы древних людей.

«Они, кажется, сильно повлияли на геном современных людей, которых мы исследовали», - сказал Санкарараман.

«На этот вид приходится от 2% до 19% генетической наследственности», - добавил ученый. Для исследования были взяты образцы четырех групп населения в трех странах: Нигерии, Сьерра-Леоне и Гамбии.