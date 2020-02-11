В Минцифры объяснили, как будут извлекаться электронные водительские права (видео)

Патрульные смогут блокировать удостоверения в приложении.

Электронное приложение "Дія" позволяет полиции лишать украинцев водительского удостоверения в режиме онлайн.

Об этом в эфире канала "Украина" рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

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По его словам, цифровые водительские права в смартфоне – это отражение записи в реестре. Если патрульная полиция изменит запись в реестре, что права изъяты, то при первом обновлении удостоверения в телефоне оно сразу будет заблокировано.

Выскуб отметил, что пока система блокировки водительских прав еще требует доработки. В частности, нужно будет урегулировать ту ситуацию, когда у водителя будут заблокированы электронные права, но останется удостоверение-карточка.

Напомним, что более миллиона украинцев уже скачали водительские права на смартфон. В основном приложения загружают пользователи Android.