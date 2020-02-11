В Минцифры объяснили, как будут извлекаться электронные водительские права (видео)
Электронное приложение "Дія" позволяет полиции лишать украинцев водительского удостоверения в режиме онлайн.
Об этом в эфире канала "Украина" рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.
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По его словам, цифровые водительские права в смартфоне – это отражение записи в реестре. Если патрульная полиция изменит запись в реестре, что права изъяты, то при первом обновлении удостоверения в телефоне оно сразу будет заблокировано.
Выскуб отметил, что пока система блокировки водительских прав еще требует доработки. В частности, нужно будет урегулировать ту ситуацию, когда у водителя будут заблокированы электронные права, но останется удостоверение-карточка.
Стало известно как будут забирать электронные права Теперь полиции будет проще лишить водителя прав: вносятся изменения в реестр, а в "Действие" прилетает блокировка прав. Об этом сообщил Алексей Вискуба, замаститель министра с цифровой трансформации Украины. Телефоны никто забирать не будет. Источник : Инсайдер
Напомним, что более миллиона украинцев уже скачали водительские права на смартфон. В основном приложения загружают пользователи Android.