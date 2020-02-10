Мобильное приложение "Дія" вышло в топ App Store и Play Market: его скачали уже более миллиона раз

Через него было сделано более 869 тысяч запросов на получение прав.

Приложение "Дія" за четыре дня после релиза скачали более миллиона раз, по популярности он опережает соцсети и мессенджеры.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

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"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market топ бесплатных. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp", - написал он.

Так, в приложении 1 047 403 уникальных пользователей (те, кто скачали "Дію" без прохождения авторизации) и 870 094 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки).

Среди уникальных – 646 141 пользователей Android; 398 160 – iOS.

По словам Федорова, через приложение за четыре дня было сделано 869 964 запросов на получение прав (463 552 было выдано) и 869 396 запросов на получение техпаспорта (было выдано 378 339).

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", - добавил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины 6 февраля официально представил свой приложение "Государство и я", который имеет целью оцифровать государственные услуги и документы для украинцев.

Разработка приложения происходила с привлечением многих экспертов, а уже в декабре 2019 года началось ее тестирование.

Сейчас в приложении можно оцифровать водительские удостоверения и техпаспорт на автомобиль (только в том случае, если он зарегистрирован на пользователя приложения). Однако автоматически в приложении подтягиваются только документы новых образцов после 2013 года. Если же ваших документов нет в "Дії", приложение предложит вам верифицировать их в электронном кабинете водителя.