За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тысяч человек - Федоров

6 февраля в Украине официально запустили мобильное приложение "Дія".

В приложении "Дія", в котором в настоящее время доступны водительские права и техпаспорт в электронном формате, авторизировались более 310 тыс. человек.

Об этом в Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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По его словам, по состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" авторизовались 310 031 пользователей.

Также в приложении были успешно отображены 165,9 тысяч водительских удостоверений и 133,6 тысяч технических паспортов.

"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", - отметил Федоров.

Напомним, вчера состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.

Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.