Ученые создали живых роботов из стволовых клеток лягушки

Разработчики утверждают, что это абсолютно новые формы жизни, которых никогда не было на Земле.

Будьте осторожны. Если мир докатится до восстания роботов, апокалипсис может оказаться более хитрым делом, чем авторы научной фантастики нам показывали. В США исследователи создали первые живые машины, сложив стволовые клетки африканской лягушки в крохотных роботов, способных двигаться в собственном потоке.

Как пишет The Guardian, одно из самых успешных творений имеет две приземистые ноги, которые движутся под условным «туловищем». Другое имеет дырку посередине, которую исследователи используют как сумку, чтобы доставлять крошечные грузы.

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«Это абсолютно новые формы жизни. Они никогда не существовали на Земле», - сказал директор Allen Discovery Center в Университете Тафта Майкл Левин.

«Это живые организмы, пригодные для программирования», - добавил он.

Обычно роботов делают из металла и пластика ради прочности и длительного периода использования. Но Левин и его коллеги видят выгоду в том, чтобы делать роботов из биологических тканей. В случае повреждения, живые работы могут залечить свои раны. А когда их задача выполнена, они могут умереть, как природные организмы.

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Их уникальные черты означают, что будущие версии роботов могут быть применены для очистки океанов от загрязнения микропластиком, выявления и поглощения токсичных материалов, доставки лекарств в нужные места внутри тела или устранения тромбов из артерий.