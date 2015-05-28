В Эфиопии нашли новый вид предков человека

Найденные в Афаре (Эфиопия) нижняя и верхняя челюсть принадлежат австралопитеку дейиремеда (Australopithecus deyiremeda), жившему в то же время, что и знаменитая «Люси» (самка австралопитека афарского).

Об открытии рассказал журнал Nature, сообщает Lenta.ru.

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Радиометрические, палеомагнитные и геологические методы датировки указали на возраст костей в 3,3-3,5 миллионов лет (средний плиоцен). Таким образом, Australopithecus deyiremeda обитал на территории Афара примерно в то же время, что и Люси (2,9 — 3,8 миллионов лет назад).

От австралопитека афарского он отличается размером и формой зубов, а также крепостью нижней челюсти. Относительно небольшие передние зубы указывают на то, что представители новооткрытого вида питались другой пищей. Название вида на афарском языке означает «близкий родственник».

Антропологи долгое время были уверены, что в рамках одного временного промежутка 3-4 миллиона лет назад жил только один вид предков человека, постепенно эволюционируя.

Однако начиная с 1990-х годов открытие австралопитека бахрэльгазальского (Чад) и кениантропа платиопс (Кения), живший одновременно с Люси (плиоцен), поставило эту идею под сомнение. Наконец, обнаружение в 2012 ноги «древесного человека» в Буртеле (Афар) и челюстей Australopithecus deyiremeda (оба открытия совершил Йоханнес Хайле-Селассие) должно окончательно развеять сомнения в сосуществовании различных видов ранних гоминид.