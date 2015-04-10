Израильский геолог утверждает, что нашел место захоронения Иисуса из Назарета и его семьи

Геолог доктор Арье Шимрон провел исследования, которые якобы свидетельствуют о том, что, скорее всего, Могила Тальпиот, которая была найдена в Восточном Иерусалиме в 1980 году, является семейным захоронением Иисуса из Назарета, его жены Марии Магдалины и их сына Иуды, передает Зеркало Недели со ссылкой на The Independent.

Такие выводы позволили ученому сделать геохимические исследования, которые под его руководством провели специалисты из израильского Управления древностей.

В частности, доктор Шимрон предположил, что погребальные урны, найденные в Могиле Тальпиот, были некогда покрыты одним видом глины с достаточно определенным минеральным составом.

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Саму могилу стали называть "Потерянной могилой Иисуса" после того, как в 2007 году вышел одноименный документальный фильм режиссера Джеймса Кэмерона. По фильму, в могиле было девять погребальных урн с надписями: "Иисус сын Иосифа", "Мария", а также с другими библейскими именами.

Также на одной из урн есть древние арамейские надписи, которые означают: "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". Ученые предполагают, что это возможно останки брата Иисуса Христа.

"Доказательства превысили мои ожидания. Я думаю, я нашел почти неопровержимые доказательства, что останки Иакова все это время были в гробнице Тальпиот", - сказал геолог Шимрон.

Надписи на урнах и примерное время захоронения позволили некоторым специалистам предположить, что Иисус не только был женат, но был отцом ребенка.

Кроме того, по их мнению, сам факт наличия телесных останков означает, что Воскресение Иисуса Христа как такового не было.

Ранее УНИАН сообщал, что в Назарете нашли дом, в котором мог вырасти Иисус.