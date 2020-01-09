В Финляндии изобрели способ дешево делать еду "из воздуха"

Разработчики технологии уверены, что она сможет конкурировать в цене даже с соей.

В Финляндии ученые разработали технологию производства белка "из воздуха". Они убеждены, что в ближайшие десять лет их продукция сможет конкурировать с другими дешевыми источниками протеинов, такими как соя.

Как пишет BBC, белок генерируют из почвенных бактерий, которых кормят водородом. А это вещество добывают путем расщепления воды с помощью электротока. Разработчики говорят, что в случае использования электричества из солнечных или ветровых станций, еду можно будет "выращивать" с близкими к нулю выбросами в атмосферу. Если их замысел осуществится, это поможет решить многочисленные проблемы в мире, связанные с фермерством.

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Издание пишет, что проект уже привлек 5,5 миллионов евро инвестиций. Разработчики ожидают, что в зависимости от стоимости электроэнергии они смогут конкурировать в цене с соей до конца десятилетия или даже до 2025 года. Созданный "из воздуха" белок - это белая пудра без вкуса.

Разработчики объяснили, что хотят, чтобы их продукт стал нейтральной добавкой в различных продуктах. Он может заменить пальмовое масло в, например, мороженом, бисквитах, макаронных изделиях, соусах или хлебе.