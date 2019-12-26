В США обнаружили окаменевший спинной мозг морского существа возрастом 500 миллионов лет

Тело членистоногого морского существа хорошо сохранилось благодаря жесткому и прочному экзоскелету.

Ученые из Гарвардского университета нашли окаменелость, которая может оказаться древнейшим спинным мозгом. Его возраст оценили в 500 миллионов лет.

Об этом сообщает newformat.info со ссылкой на mir24.tv.

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Находку обнаружили в штате Юта (США). Останки принадлежали членистоногому морскому существу кембрийской эпохи – алалкоменею. Его тело хорошо сохранилось благодаря жесткому и прочному экзоскелету.

Как правило, мягкие ткани за сотни миллионов лет полностью разлагаются, но не в данном случае. Исследуя "артефакт", ученые обратили внимание на симметричные пятна вдоль средней части существа. Они напоминали часть центральной нервной системы современных членистоногих. Дальнейший анализ показал, что в пятне есть следы углерода, а его, как известно, в достатке в нервной ткани. Пятно также оказалось связано с двумя парами глаз алалкоменея.

Ученые заявили, что этих доказательств достаточно, чтобы считать этот объект окаменевшей нервным веществом. Отмечается, что его следы сохранились до наших дней благодаря уникальным природным условиям в месте находки.

Как сообщал УНИАН, охотники за окаменелостями утверждают, что обнаружили старейшее доказательство того, что четвероногие позвоночные животные заботились о своем потомстве сотни миллионов лет назад. Они нашли переплетенные остатки двух похожих на ящериц существ, которые лежали в древнем срубе растения.