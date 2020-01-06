Первая британская астронавтка заявила, что пришельцы существуют

Ученая считает, что земляне могут просто не видеть другие виды жизни.

Первая британская астронавтка Хелен Шарман, которая в 1991 году посетила космическую станцию "Мир" в статье в Observer заявила о том, что пришельцы непременно существуют и могут жить среди землян, а иначе просто быть не может.

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По мнению Шарман, которая побывала в космосе, во вселенной так много звезд, что другие формы жизни просто должны существовать.

"Будут ли они, как вы и я, состоять из углерода и азота? Возможно, нет", - приводит ее цитату CNN, передает ТСН.

Шарман добавила, что пришельцы могут существовать просто рядом с землянами: "Возможно, они сейчас здесь, и мы их просто не можем увидеть".

Женщина-химик семь дней провела в космосе в роли исследователя в 27-летнем возрасте, что сделало ее одной из самых молодых людей, которые вышли на орбиту Земли.

Ранее, Военно-морской флот США признал настоящими кадры, которые появились в Сети несколько лет назад и на которых вроде бы видно НЛО. При этом чиновники заявили, что не знают, что это за объекты.