Таинственные сигналы в глубоком космосе могут выдавать инопланетяне - ученые

Астрономы обнаружили их уже второй раз.

Канадские астрономы считают, что сигналы, которые уловил новейший радиотелескоп Chime, могут свидетельствовать о существовании инопланетной жизни.

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Как пишет Sky News, быстрые радиовсплески - это вспышки радиоволн неизвестного происхождения длиной в миллисекунды. Как они генерируются, науке пока неизвестно, однако ученые имеют несколько теорий, передает ТСН.

Большинство считает, что сигналы поступают от мощных астрофизических явлений, таких как черные дыры или слишком плотные нейтронные звезды, но другие утверждают, что они могут быть результатом передовых технологий инопланетян.

В 2017 году профессор Авид Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США предположил, что эти радиовсплески могут быть истоками из инопланетных передатчиков размером с планету. Он сказал, что вместо того, чтобы быть предназначенным для связи, они, скорее всего, будут использоваться для приведения в движение гигантских космических кораблей.

Последние открытия сделали астрономы из Канады на протяжении трех недель прошлого лета. Тринадцать вспышек были замечены с помощью нового радиотелескопа, который получил название Chime.

"До сих пор был известен случай появления таких радиовсплесков. Благодаря большему количеству ретрансляторов и источников, доступных для изучения, мы сможем понять эти космические загадки, откуда они и что их вызывает", - рассказал доктор из Университета Британской Колумбии Ингрид Стейрс.

Ранее, астрономы из Гарвардского университета, которые год наблюдали за известным астероидом-"сигарой", подтвердили предположение ученого Стивена Хокинга о том, что этот объект могли создать инопланетяне. Другие ученые с недоверием относятся к теории Гарвардских ученых и называют ее бредом.