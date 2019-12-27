Микеланджело знал систему кровообращения до того, как ее открыли врачи – ученые

Анатомическую осведомленность Микеланджело подтверждают и другие его скульптуры.

Ученые предполагают, что известный скульптор и художник Ренессанса Микеланджело мог знать систему кровообращения еще до того, как ее открыли врачи. О чем свидетельствует яремная вена на шее Давида.

Об этом пишет The Daily Mail.

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На большинстве скульптур яремная вена обычно не заметна.

Такая особенность добавляет реалистичности изображенному скульптором Давиду, который находится в состоянии возбуждения и ярости накануне битвы с Голиафом.

Микеланджело связал выпяченную яремную вену и физическое возбуждение за 124 года до того, как это было задокументировано медицинской практикой. Эту связь обнаружили только сейчас.

Особенность знаменитой скульптуры заметил кардиолог Даниэль Гельфман из США.

«Микеланджело, как и некоторые его современники, прошел анатомическую подготовку. Он, скорее всего, заметил расширение этой вены у молодых и здоровых людей, находящихся в эмоционально напряженном состоянии», – сказал Гельфман.

Одновременно анатомическую осведомленность Микеланджело подтверждают и другие его скульптуры.

«Я поражен этой способностью распознавать такое и показывать это в своих работах. В то время как в физиологии сердечно-сосудистой системы была очень ограниченная информация относительно этого», – добавил ученый.

Как сообщал УНИАН, археологи в Египте нашли гробницу верховного жреца, которая оставалась нетронутой 4400 лет.