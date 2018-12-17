Археологи нашли в Египте нетронутую гробницу возрастом 4400 лет (фоторепортаж)

Гробница была обнаружена под обвалами пород, этим, видимо, и объясняет то, что за все это время ее не тронули мародеры.

Археологи в Египте обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири назвал это открытие "единственным в своем роде за последние десятилетия", пишет Би-Би-Си.

Гробница, обнаруженная в комплексе пирамид в селении Саккара в 30 километрах от Каира. Усыпальница жреца является частью большого некрополя в Саккаре, где находятся одни из самых древних египетских пирамид. Она имеет 10 метров в длину, три - в ширину, и чуть менее трех метров в высоту.

По словам экспертов, она "невероятно хорошо сохранилась". Гробница была обнаружена под обвалами пород, этим, видимо, и объясняет то, что за все это время ее не тронули мародеры.

Гробница изобилует многочисленными цветными иероглифами, которые египтологам еще предстоит расшифровать, и статуями фараонов. По словам специалистов, краски в гробнице и через 4400 лет удивляют своей сочностью.

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На живописных фресках изображен покоящийся в гробнице верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой и другими родственниками.

Гробница относится к периоду V династии, которая правила в Египте с 2500 по 2350 годы до н.э.

Археологи планировали приступить к раскопкам в воскресенье, 16 декабря. Они надеются обнаружить еще много интересного, в том числе и саркофаг с останками самого жреца. Жрецы считались очень важными персонами в древнем Египте, поскольку главной задачей общества было задобрить богов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Египте в гробнице некрополя Эль-Ассасиф, в окрестностях древнего города Фивы, найдены два деревянных саркофага с прекрасно сохранившимися мумиями, которым более 3 тысяч лет.