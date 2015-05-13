Физики нашли антиматерию в двухкилометровом грозовом облаке

Антиматерию физики определили по ее аннигиляции — реакции между материей (в данном случае — электронами) и ее антивеществом (антиэлектронами — позитронами), в результате которой образуется гамма-излучение, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт Nature.

К таким выводам ученые пришли, закончив анализ данных, полученных 21 августа 2009 года, когда самолет Gulfstream V занимался радиолокацией побережья штата Джорджия. Тогда воздушное судно попало в грозовое облако, а его детекторы зафиксировали три пика гамма-излучения с энергиями 511 килоэлектронвольт.

Каждый такой пик длился примерно пятую долю секунды и сопровождался другими, более низкими сигналами. Проанализировав данные, ученые определили, что самолет оказался в облаке антиматерии, размеры которого и его состав позднее определялись специалистами.

По мнению экспертов, существующая атмосферная активность, в частности молнии, не может приводить к образованию такого высокоэнергетического излучения. Наиболее приемлемым его объяснением ученые посчитали пролет Gulfstream V сквозь облако с позитронами.

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Эксперты в целом согласны, что пики, зафиксированные приборами самолета, возникли из-за аннигиляции материи и антиматерии. Однако они осторожны в своих оценках размеров облака. Так, физик Джаспер Киркби из ЦЕРНа, занимающийся расследованием случившегося, полагает, что размеры облака должны быть намного меньше.

Ученые собираются продолжить исследования наблюдаемого атмосферного эффекта. С этой целью в районы грозовых туч они посылают воздушные шары с необходимой аппаратурой. Кроме того, они планируют использовать защищенный самолет — американский штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II.