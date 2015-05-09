Microsoft прекращает выпуск новых версий - Windows 10 станет последней

По словам представителя компании Джери Никсона, Windows 10 станет последней "большой" версией операционной системы. В дальнейшем все улучшения в ОС Microsoft будет выпускать исключительно в виде обновлений для Windows 10, пишет "Новое время" со ссылкой на ВВС.

"Мы будем предлагать Windows как сервис, в который инновации внедряются путем обновлений на постоянной основе", - отметил Никсон.

В компании также подчеркнули, что последующих отдельных выпусков ОС пользователи могут не ждать.

"Никакой Windows 11 уже не будет", - отметил вице-президент по разработкам в Microsoft Стив Кляйнханз.

Читайте такжеMicrosoft сделала приложения Apple и Android доступными на WindowsОн объяснил, что в компании специально новую ОС назвали не Windows 9 (что было бы логично), а Windows 10 - чтобы подчеркнуть "финальность" этой версии операционной системы.

Также в компании признались, что Microsoft приходилось прилагать огромное количество усилий, чтобы каждые несколько лет убеждать пользователей переходить на новые версии Windows. Новый подход позволит избежать данной проблемы.