Microsoft прекращает выпуск новых версий - Windows 10 станет последней

23:57, 09 мая 2015
Наука и IT
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В компании Microsoft сообщили, что прекращают выпуск новых версий операционной системы Windows.

REUTERS

По словам представителя компании Джери Никсона, Windows 10 станет последней "большой" версией операционной системы. В дальнейшем все улучшения в ОС Microsoft будет выпускать исключительно в виде обновлений для Windows 10, пишет "Новое время" со ссылкой на ВВС. 

"Мы будем предлагать Windows как сервис, в который инновации внедряются путем обновлений на постоянной основе", - отметил Никсон.

В компании также подчеркнули, что последующих отдельных выпусков ОС пользователи могут не ждать. 

"Никакой Windows 11 уже не будет", - отметил вице-президент по разработкам в Microsoft Стив Кляйнханз. 

Читайте такжеMicrosoft сделала приложения Apple и Android доступными на WindowsОн объяснил, что в компании специально новую ОС назвали не Windows 9 (что было бы логично), а Windows 10 - чтобы подчеркнуть "финальность" этой версии операционной системы. 

Также в компании признались, что Microsoft приходилось прилагать огромное количество усилий, чтобы каждые несколько лет убеждать пользователей переходить на новые версии Windows. Новый подход позволит избежать данной проблемы. 

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