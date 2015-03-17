В Windows 10 не будет Internet Explorer
В новой операционной системе Windows 10 браузер Internet Explorer будет переименован.
Система Windows 10 выйдет до конца 2015 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Verge, которое цитирует директора по маркетингу Microsoft Криса Капоселу.
О переименовании браузера Капосела рассказал на конференции Microsoft Convergence. «Мы сейчас исследуем, каким должен быть бренд или название для нашего браузера в Windows 10», — заявил Капосела. Он пообещал, что Microsoft сохранит бренд Internet Explorer, но новый браузер, который сейчас называется «Проект Spartan», сменит название к моменту выхода Windows 10.
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В этом названии, скорее всего, будет присутствовать название самой Microsoft, как и в других ее программах, например, текстовом редакторе Microsoft Word или программе для работы с таблицами Microsoft Excel. Как показали данные опросов среди британских пользователей браузера Chrome, присутствие Microsoft в названии нового браузера вызывает больший интерес со стороны респондентов.
Сейчас, по данным сервиса Statcounter, Internet Explorer — второй по популярности браузер после Chrome от Google. Microsoft выпускает браузер Internet Explorer уже 20 лет, и до мая 2012 года это был самый популярный браузер в интернете, пока его не обогнал по числу пользователей Chrome.
В феврале 2015 года, согласно данным Statcounter, через Internet Explorer в интернет вошло около 13 процентов всех пользователей компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, через Chrome — 43 процента.
Ранее УНИАН сообщал, что представлена новая версия операционной системы Windows 10.