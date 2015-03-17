В Windows 10 не будет Internet Explorer

Система Windows 10 выйдет до конца 2015 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Verge, которое цитирует директора по маркетингу Microsoft Криса Капоселу.

О переименовании браузера Капосела рассказал на конференции Microsoft Convergence. «Мы сейчас исследуем, каким должен быть бренд или название для нашего браузера в Windows 10», — заявил Капосела. Он пообещал, что Microsoft сохранит бренд Internet Explorer, но новый браузер, который сейчас называется «Проект Spartan», сменит название к моменту выхода Windows 10.

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В этом названии, скорее всего, будет присутствовать название самой Microsoft, как и в других ее программах, например, текстовом редакторе Microsoft Word или программе для работы с таблицами Microsoft Excel. Как показали данные опросов среди британских пользователей браузера Chrome, присутствие Microsoft в названии нового браузера вызывает больший интерес со стороны респондентов.

Сейчас, по данным сервиса Statcounter, Internet Explorer — второй по популярности браузер после Chrome от Google. Microsoft выпускает браузер Internet Explorer уже 20 лет, и до мая 2012 года это был самый популярный браузер в интернете, пока его не обогнал по числу пользователей Chrome.

В феврале 2015 года, согласно данным Statcounter, через Internet Explorer в интернет вошло около 13 процентов всех пользователей компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, через Chrome — 43 процента.

Ранее УНИАН сообщал, что представлена новая версия операционной системы Windows 10.