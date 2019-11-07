В 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию подали заявки вдвое больше ученых, чем в прошлом году

Всего на конкурс по отбору полярников для 25-й УАЭ подались 88 кандидатов.

На места ученых в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы подалось вдвое больше кандидатов, чем в прошлом году в 24-ю экспедицию.

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Об этом сообщается в Telegram-канале МОН.

Так, в этом году 36 претендентов на 7 мест ученых в экспедиции, тогда как в прошлом году поступили заявки от 17 кандидатов.

Всего на конкурс по отбору полярников для 25-й УАЭ подали заявки 88 кандидатов: 66 мужчин и 22 женщины.

Больше всего желающих проводить биологические исследования (15 кандидатов), дальше – повар и врач (по 13 кандидатов). Больше всего женщин подались, кроме врача и повара, на геокосмические исследования.

Окончательный состав 25-й УАЭ будет определен в январе 2020 года. Кандидаты должны пройти еще собеседование, психологическое тестирование, медосмотр и соответствующие тренинги.