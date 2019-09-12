Ученые придумали, как возродить популяцию почти вымерших белых носорогов (видео)

Вынашивать малышей будут представительницы ближайшего вида.

Международная группа ученых создала два эмбриона почти вымерших североафриканских белых носорогов.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Для этого исследователи вырастили яйцеклетки двух последних самок и сперматозоиды самца, который умер два года назад.

Далее эмбрионы имплантируют суррогатной матери. Поскольку по состоянию здоровья представительницы белых носорогов этого не могут сделать, то вынашивать потомство будут их родственницы из ближайшего вида.

Ожидать появления малышей затем нужно 16 месяцев. Однако, чтобы полностью восстановить уникальную популяцию, понадобятся десятки лет.

Как сообщал УНИАН, в Китае тигр-беглец скончался после того, как местные специалисты усыпили его транквилизаторами и завезли в зоопарк.