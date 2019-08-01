цей матеріал доступний українською

Ученые создали эмбрион-химеру обезьяны с клетками человека (фото)

23:43, 01 августа 2019
Наука и IT
140 0
Химеры - животные или растения, клетки которых содержат генетически разнородный материал / фото: Salk institute/Daily Mail

Международная команда ученых, работающих в лаборатории в Китае, во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа заявила о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.

Как передает Naked Science, об это сообщило издание Daily Mail.

Читайте такжеЖурнал Science назвал главные научные открытия и провалы года

В исследовательскую группу вошли сотрудники Института Солка (США) и Католического университета Мурсии в Испании.

Химеры - животные или растения, клетки которых содержат генетически разнородный материал, в то время как у обычных организмов каждая клетка содержит одинаковый набор генов.

Во время опытов ученые генетически модифицировали эмбрионы обезьян для дезактивации генов, которые участвуют в формировании органов. Затем они ввели эмбриону стволовые клетки человека, способные создавать ткани любого типа. В итоге получился зародыш обезьяны с человеческими клетками. 

Поскольку эксперименты с химерами сталкиваются с «этическими барьерами», зародышу разрешили прожить не больше двух недель.

«Наша итоговая цель в том, чтобы создать человеческий орган, который можно было бы пересаживать, но сам путь к этой цели еще интереснее»,-  рассказала биолог из UCAM Эстрелья Нуньес

Как сообщал УНИАН, редактирование генов для исправления ошибок в ДНК эмбрионов людей стало ближе на один шаг, поскольку ученые доказали, что это вполне возможно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #эмбрион#обезьяна