Ученые создали эмбрион-химеру обезьяны с клетками человека (фото)

По мнению экспертов, выращивание человеческих органов в телах животных поможет в трансплантации.

Международная команда ученых, работающих в лаборатории в Китае, во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа заявила о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.

Как передает Naked Science, об это сообщило издание Daily Mail.

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В исследовательскую группу вошли сотрудники Института Солка (США) и Католического университета Мурсии в Испании.

Химеры - животные или растения, клетки которых содержат генетически разнородный материал, в то время как у обычных организмов каждая клетка содержит одинаковый набор генов.

Во время опытов ученые генетически модифицировали эмбрионы обезьян для дезактивации генов, которые участвуют в формировании органов. Затем они ввели эмбриону стволовые клетки человека, способные создавать ткани любого типа. В итоге получился зародыш обезьяны с человеческими клетками.

Поскольку эксперименты с химерами сталкиваются с «этическими барьерами», зародышу разрешили прожить не больше двух недель.

«Наша итоговая цель в том, чтобы создать человеческий орган, который можно было бы пересаживать, но сам путь к этой цели еще интереснее»,- рассказала биолог из UCAM Эстрелья Нуньес

Как сообщал УНИАН, редактирование генов для исправления ошибок в ДНК эмбрионов людей стало ближе на один шаг, поскольку ученые доказали, что это вполне возможно.