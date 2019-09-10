На Днепропетровщине изготовили первый в мире бисеробот (видео)

Аппарат, который самостоятельно делает картины из бисера, изобрели ученики вместе с учителями.

На Днепропетровщине изготовили первый в мире аппарат, который делает картины из бисера.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Назвали его "Леонардо да Винчи".

Бисеробот с помощью компьютерной программы отыскивает нужный оттенок и нанизывает крошечные бусинки одновременно на семь ниток. Вручную их нужно только прикрепить к раме.

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Изобретение разработали в поселке Межевая на Днепропетровщине дети вместе с учителями. В местном доме творчества технический кружок работает рядом с занятиями по рукоделию. Поэтому и объединили усилия.

На эксперимент потратили целый год. Машина наконец заработала безошибочно. Картину на 240 тысяч бисеринок изготовили за три дня.

Разработчики бисеробота имеют амбициозную цель: полностью декорировать хотя бы одну церковь в Украине.