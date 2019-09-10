На Днепропетровщине изготовили первый в мире бисеробот (видео)
На Днепропетровщине изготовили первый в мире аппарат, который делает картины из бисера.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Назвали его "Леонардо да Винчи".
Бисеробот с помощью компьютерной программы отыскивает нужный оттенок и нанизывает крошечные бусинки одновременно на семь ниток. Вручную их нужно только прикрепить к раме.
Читайте такжеУченые раскрыли одну из загадок гения Леонардо да Винчи
Изобретение разработали в поселке Межевая на Днепропетровщине дети вместе с учителями. В местном доме творчества технический кружок работает рядом с занятиями по рукоделию. Поэтому и объединили усилия.
На эксперимент потратили целый год. Машина наконец заработала безошибочно. Картину на 240 тысяч бисеринок изготовили за три дня.
Разработчики бисеробота имеют амбициозную цель: полностью декорировать хотя бы одну церковь в Украине.