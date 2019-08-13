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На Полтавщине археологи нашли золото и оружие скифов (фото)

12:43, 13 августа 2019
Наука и IT
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На Бельском городище нашли четвертое, с 1906-го года, не разграблено захоронение / фото с сайта central-ua.tv

На древнем Бельском городище, которое расположено в поселке городского типа Котельва в Полтавской области, археологи раскопали золото и оружие скифов.

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Об этом сообщает местный телеканал “Центральный“.

Это уже четвертое, с 1906 года, найденное археологами неразграбленное захоронение на упомянутом городище.

Среди найденных вещей самыми ценными являются, в частности, хрустальные и сердоликовые бусы и золотые украшения.

Среди найденных вещей самыми ценными являются хрустальные и сердоликовые бусы и золотые украшения / фото с сайта central-ua.tv

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Теги: #Полтавщина#находка археологов на Полтавщине#скифские захоронения