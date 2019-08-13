На Полтавщине археологи нашли золото и оружие скифов (фото)

Это уже четвертое, с 1906 года, найденное археологами неразграбленное захоронение на упомянутом городище.

На древнем Бельском городище, которое расположено в поселке городского типа Котельва в Полтавской области, археологи раскопали золото и оружие скифов. Читайте такжеАрхеологи нашли цивилизацию, существовавшую задолго до Древнего Египта Об этом сообщает местный телеканал “Центральный“. Это уже четвертое, с 1906 года, найденное археологами неразграбленное захоронение на упомянутом городище. Среди найденных вещей самыми ценными являются, в частности, хрустальные и сердоликовые бусы и золотые украшения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter