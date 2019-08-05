Саркофаг самого известного египетского фараона Тутанхамона впервые отправляют на реставрацию (фоторепортаж, видео)

Древняя реликвия изготовлена из редкого дерева, покрыта золотом и инкрустирована драгоценными камнями.

Саркофаг самого известного египетского фараона Тутанхамона впервые отправляют на реставрацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Древняя реликвия изготовлена из редкого дерева, покрыта золотом и инкрустирована драгоценными камнями. Ей 3000 лет, поэтому ремонтные работы будут максимально осторожными, говорят реставраторы.

Бесценную реликвию нашли в 1922 году в гробнице, которую не успели разграбить мародеры.

Саркофаг обещают отреставрировать за 8 месяцев, а представить публике планируют в следующем году в новом музее на окраине Каира.