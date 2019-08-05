Саркофаг самого известного египетского фараона Тутанхамона впервые отправляют на реставрацию (фоторепортаж, видео)
11:16, 05 августа 2019Наука и IT
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Древняя реликвия изготовлена из редкого дерева, покрыта золотом и инкрустирована драгоценными камнями.
Саркофаг Тутанхамона / REUTERS
Саркофаг самого известного египетского фараона Тутанхамона впервые отправляют на реставрацию.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Древняя реликвия изготовлена из редкого дерева, покрыта золотом и инкрустирована драгоценными камнями. Ей 3000 лет, поэтому ремонтные работы будут максимально осторожными, говорят реставраторы.
Бесценную реликвию нашли в 1922 году в гробнице, которую не успели разграбить мародеры.
Саркофаг обещают отреставрировать за 8 месяцев, а представить публике планируют в следующем году в новом музее на окраине Каира.
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