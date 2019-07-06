В Китае нашли древние "ксеноморфные" черепа

Находка - одно из самых старых доказательств того, что люди изменяли форму своих черепов.

В северо-восточной части Китая археологи обнаружили 25 скелетов, 11 из которых имели ярко выраженные признаки преднамеренной деформации черепа.

Об этом сообщает Naked Science.

Находка обнаружена в неолитических захоронениях, расположенных в провинции Гирин. Черепа принадлежат пяти взрослым (четверо мужчин и одна женщина) и шестерым детям в возрасте от трех лет. Самый «молодой» скелет датирован примерно пятью тысячами лет, в то время как самый древний - 12 тысячами лет.

Таким образом, находка претендует на звание одной из самых древних, если говорить о традиции деформировать черепа. Ранее считалось, что самым ранним известным примером такой практики были два неандертальских черепа, найденные в Ираке, которые датируются около 45 тысячами лет назад.

Как отмечают авторы исследования, этот район Северо-Восточной Азии служил центром распространения популяций людей на территории за пределами Северного Китая, такие как Центральный Китай, Корейский полуостров, Японский архипелаг, Восточная Сибирь и, возможно, Американский континент. Вместе с миграциями населения мог распространяться и культ деформированных черепов.

Как сообщал УНИАН, заброшенный город со ступенчатой пирамидой и следами человеческих жертвоприношений раскопали китайские и американские археологи на территории Китая.