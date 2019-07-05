Попытка № 2: в России запустили спутник "Метеор"

С космодрома Восточный состоялся повторный после аварии запуск метеорологического спутника «Метеор-М».

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с российского космодрома Восточный.

Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", передает ТАСС.

Читайте такжеПылающий российский спутник "Метеор-М" попал на видео

"Произошло отделение орбитального блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал диктор во время трансляции.

Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Примерно через девять минут головной блок отделился от третьей ступени "Союза-2.1б", и разгонный блок "Фрегат" начал программу выведения космических аппаратов, которая продлится более 4,5 часов.

"Метеор-М" № 2-2 - гидрометеорологический спутник. Аппарат "Метеор-М" № 2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что в России неудачно запустили ракету из-за того, что перепутали космодромы.