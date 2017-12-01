На дне: в России неудачно запустили ракету из-за того, что перепутали космодромы

Разгонный блок "Фрегат" после отделения от ракеты "Союз 2.1б", стартовавшей с космодрома "Восточный", сошел с орбиты из-за неправильного маневра.

Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли, специалисты на Земле проанализировали полученную с разгонного блока информацию, передает "Интерфакс".

Эти выводы подтверждает и специализирующийся на российской космонавтике сайт RussianSpaceWeb.com, согласно которому "Союз-2.1б" был запрограммирован для пуска не с "Восточного", а с "Байконура", поэтому и произошли такие маневры.

"Разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным - и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане", - сказал собеседник.

Он пояснил, что неверная ориентация разгонного блока стала следствием ошибки в полетном задании.

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"Неправильная ориентация при маневре произошла из-за ошибки в полетном задании для системы управления разгонного блока. В итоге перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки", - сказал он.

Тем временем созданная госкомиссией аварийная комиссия продолжает выяснять, на каком этапе была допущена ошибка.

"Комиссии предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка в полётном задании - на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания", - сказал источник.

Ранее СМИ сообщали, что российский разгонный блок "Фрегат" в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения разгонным блоком спутников.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 космическими аппаратами стартовала с космодрома "Восточный" во вторник. По данным "Роскосмоса", российский спутник "Метеор-М" №2-1 был успешно выведен на промежуточную орбиту, однако в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.