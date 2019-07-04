На покрытом снегом острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Геологи подтвердили существование лавового озера в кратере островного вулкана на антарктическом острове.

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.

Об этом британские геологи пишут в статье, опубликованной в Journal of Volcanology and Geothermal Research, передает Naked Science.

Несмотря на регулярное появление в художественных и документальных фильмах, лавовые озера образуются очень редко. Более чем из полутора тысяч вулканов Земли они есть лишь у восьми: на Ньирагонго в Конго, Эртале в Эфиопии, Эребусе в Антарктиде, гавайском Ясуре, у Амбрима на островах Вануату, Масаи в Никарагуа, плюс озеро, обнаруженное на острове Сондерс.

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По оценкам ученых, температура его озера лавы достигает 1280 °С, а размеры - от 90 до 215 метров.

Впервые признаки существования лавового озера были замечены на спутниковых снимках еще в 1990-е, проявившись температурными аномалиями. Однако подтвердить эти наблюдения не удавалось: район Южных Сандвичевых островов труднодоступен и удален от областей, интересующих даже спутники зондирования Земли. До ближайшей суши - Фолклендов - отсюда больше 1500 километров.

Склоны кратера покрыты толстым слоем льда и снега, а над вершиной постоянно клубится дым. Лишь объединив снимки, полученные зондами Landsat, Sentinel-2 и ASTER, ученым удалось получить данные с нужным разрешением.

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