Американские медики разработали технологию по смене цвета глаз

Всего 17% населения планеты являются обладателями голубых глаз. Однако теперь благодаря новой лазерной технологии обладатели карих глаз смогут превратить их цвет в небесно-голубой, передает "Новое время". Доктор Грегг Хомер из компании Stroma Medical рассказал, что новая процедура, продолжительность которой не превышает 30 секунд, заключается в удалении меланина из поверхностного слоя радужной оболочки с помощью лазера.

Сама технология основана на удалении тонкого слоя коричневого пигмента, под которым скрывается голубизна, благодаря чему уже в течение нескольких последующих недель после операции карие глаза приобретают голубой цвет.

Доктор Грегг Хомер, который работал над усовершенствованием разработанной лазерной технологии, акцентирует внимание на том, что процесс смены цвета глаз является необратимым. Предварительные исследования показали эффективность и безопасность процедуры, однако услуга по смене цвета глаз сможет стать массовой лишь после того, как завершатся клинические испытания.