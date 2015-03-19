Зонд NASA зафиксировал в атмосфере Марса облако пыли неясного происхождения

Кроме того, он наблюдал полярные сияния. Полученные данные были представлены на 46-й Конференции по лунным и планетным наукам, а кратко о них сообщается на сайте NASA, передает ТСН.

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Облако пыли расположено на высотах от 150 до 300 км от поверхности планеты. Причины его образования и химический состав пока остаются невыясненными.

Плотность облака увеличивается с понижением высоты. Ученые не знают, меняется ли каким-то образом с течением времени это образование в атмосфере планеты, или же оно носит стационарный характер.

В случае если облако образовано в результате неизвестного ученым атмосферного механизма, это может означать непонимание планетологами какого-то фундаментального принципа устройства атмосферы Красной планеты.

Однако некоторые эксперты полагают, что облако могло образоваться в результате миграции пыли под действием солнечного ветра от спутников Марса - Фобоса и Деймоса, а также астероидов и комет. Эксперты отмечают, что облако никак не помешает дальнейшей работе MAVEN, миссия которой позволит понять его природу. Также в северном полушарии в течение пяти дней во второй половине декабря 2014 года зонд наблюдал аналог земных полярных сияний. В отличие от Земли, они происходили глубоко в атмосфере планеты.