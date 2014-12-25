NASA показало лед на марсианских скалах (фото)

НАСА показало изображение скал на поверхности Марса, имеющих необычную текстуру, передает Лента.ру.

Область, представленная на изображении, имеет размеры примерно полтора на три километра. Южные склоны покрыты слоем льда, тогда как на северных лед уже растаял. Также на снимке внизу виден небольшой кратер.

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Изображение было получено 30 ноября 2014 года при помощи камеры HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Она является одним из шести основных инструментов, установленных на орбитальный марсианский аппарат НАСА — MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

MRO был запущен на орбиту Марса в 2005 году. В 2008-м его основная миссия подошла к концу, но НАСА продлило работу зонда. Кроме съемки поверхности планеты, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.