NASA показало видео заката на Марсе

НАСА показало видео марсианского заката. Оно составлено из фотографий, снятых ровером Opportunity, сообщает американское космическое агентство в своем Twitter, передает Лента.ру.

Марсианский ровер НАСА Opportunity запущен к Красной планете 7 июля 2003 года при помощи ракеты-носителя Delta II с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это второй марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Exploration Rover. Его управлением занимается Лаборатория реактивного движения в Пасадине. Основным успехом миссии считается обнаружение на Марсе пресной воды.

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Из более чем 40 зондов, улетевших к Марсу, менее чем половине удалось успешно завершить свои миссии. В настоящее время на поверхности Марса функционируют два ровера: Curiosity и Opportunity.

Оба марсохода принадлежат НАСА. Кроме того, атмосферу Красной планеты исследует индийский зонд Mangalyaan, а также американский MAVEN, почти одновременно достигшие Марса в конце сентября 2014 года.