В Сиднее запустили метро с беспилотными поездами
15:55, 30 мая 2019Наука и IT
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Ветка метро длиной в 36 километров оснащена первой в стране полностью автоматизированной системой управления.
В Сиднее запустили метро с беспилотниками / TfNSW, Alstorm
В Австралийском Сиднее запустили первую очередь метро.
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Как сообщает Railway Technology, ветка метро длиной в 36 километров оснащена первой в стране полностью автоматизированной системой управления, которая обходится без машинистов в поездах. Ветка включает в себя 13 станций.
Подрядчиком проекта выступила французская компания Alstom. Она же поставила для метро 22 поезда и обязалась предоставлять услуги по их обслуживанию в течение 15 лет.
Ожидается, что к 2024 году система сиднейского метро будет включать себя 66 километров железнодорожной линии и 31 станцию.
Ранее сообщалось, что в киевском метро начали отключать автоматы по продаже жетонов.
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