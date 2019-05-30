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В Сиднее запустили метро с беспилотными поездами

15:55, 30 мая 2019
Наука и IT
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В Сиднее запустили метро с беспилотниками / TfNSW, Alstorm

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Как сообщает Railway Technology, ветка метро длиной в 36 километров оснащена первой в стране полностью автоматизированной системой управления, которая обходится без машинистов в поездах. Ветка включает в себя 13 станций.

Подрядчиком проекта выступила французская компания Alstom. Она же поставила для метро 22 поезда и обязалась предоставлять услуги по их обслуживанию в течение 15 лет.

Ожидается, что к 2024 году система сиднейского метро будет включать себя 66 километров железнодорожной линии и 31 станцию.

Ранее сообщалось, что в киевском метро начали отключать автоматы по продаже жетонов.

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Теги: #транспорт#метрополитен#наука