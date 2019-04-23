В апреле ожидаются еще четыре мощные магнитные бури: как уберечься от негативного влияния

Пик магнитных бурь придется на 23-24 апреля.

В апреле украинцев ждет новая волна магнитных бурь.

Начинаются магнитные колебания уже с 22 апреля и закончатся лишь 25-го. Пик магнитных бурь придется на 23-24 апреля.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

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Влияние магнитных бурь на человека зависит от ситуации. Если сейчас вы больны или в состоянии стресса, если проблемы навалились, а решения им вы найти не можете, то магнитная буря заставит погрузиться в депрессию или апатию. Если вы полны сил и энергии, то пройти она может незаметно для вашего организма.

Среди основных симптомов влияния магнитной бури можно назвать головную боль, слабость, бессонницу или сонливость (в зависимости от вашего организма и темперамента), раздражительность, рассеянность.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, рекомендуется не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Рекомендации метеозависимым от врачей

Для наиболее чувствительных людей врачи разработали систему рекомендаций. В дни, предшествующие магнитным колебаниям, и в сами дни магнитных бурь воздержитесь от принятия алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на здоровой пище. Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. Прогулки на свежем воздухе, напротив, пойдут вам на пользу.