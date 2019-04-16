Microsoft разрабатывает аналог Airpods

Скорее всего в наушниках будет присутствовать функция шумоподавления, а также встроен голосовой ассистент Cortana.

Новые наушники имеют кодовое название Morrison, они будут беспроводными наушниками-вкладышами.

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Об этом сообщают издание Thurrott со ссылкой на источники в Microsoft. Компания хочет конкурировать с Apple, а также с разрабатывающимися наушниками от Amazon, передает kommersant.

К моменту релиза наушников Microsoft, вероятно, выйдет уже на устоявшийся рынок. Скорее всего в наушниках будет присутствовать функция шумоподавления, а также встроен голосовой ассистент Cortana.

Кодовое название, возможно, связано с рок-музыкантом Джимом Моррисоном, лидером группы The Doors. Основным брендом устройства может стать Surface Buds. Microsoft выпустила свои первые наушники-мониторы Surface Headphones в ноябре 2018 года по цене $350.