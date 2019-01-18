Microsoft с декабря прекратит поддержку Windows 10 Mobile

В настоящее время Microsoft рекомендует пользователям Windows 10 Mobile перейти на устройства на базе iOS или Android.

Корпорация Microsoft намерена прекратить поддержку устройств Windows 10 Mobile в декабре текущего года.

Еще в 2017 году компания заявила о прекращении разработки новых устройств и функций для платформы Windows 10 Mobile, но при этом Microsoft продолжала выпускать программные обновления безопасности, пишет itc.ua со ссылкой на The Verge.

Но с 10 декабря 2019 года и они перестанут выпускаться, и поддержка устройств полностью прекратится с этой даты.

"Windows 10 Mobile, версия 1709 (выпущена в октябре 2017 года) является последним релизом Windows 10 Mobile, и Microsoft прекратит поддержку 10 декабря 2019 года", - говорится в обновленном уведомлении о поддержке Microsoft.

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Вместе с тем, после прекращения поддержки Windows 10 Mobile в декабре этого года корпорация ещё на 3 месяца продолжит поддержку резервного копирования параметров устройств и некоторых приложений. Эти функции перестанут работать 10 марта 2020 года.

При этом Microsoft отмечает, что "некоторые сервисы, включая загрузку фотографий и восстановление устройства из существующей резервной копии, могут продолжать работать ещё на протяжении 12 месяцев с момента окончания поддержки".

В настоящее время Microsoft рекомендует пользователям Windows 10 Mobile перейти на устройства на базе iOS или Android.

"С окончанием поддержки ОС Windows 10 Mobile мы рекомендуем пользователям переходить на поддерживаемые устройства Android или iOS", - говорится в разделе часто задаваемых вопросов Windows 10 Mobile.

Ранее УНИАН сообщал, что Microsoft через год прекратит предоставлять обновления безопасности или бесплатную поддержку для Windows 7.