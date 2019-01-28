Microsoft установит на браузеры Edge программу для выявления фейковых новостей

Таким образом, веб-браузер от компании будет оповещать пользователям, насколько надежные сайты они читают.

В то время, как новостные сайты бомбардируют социальные сети своими ссылками со всех сторон, новое приложение будет помогать пользователям отфильтровать истинную информацию от ложной.

Компания Microsoft собирается автоматически устанавливать приложение NewsGuard на все браузеры Edge. Программа будет помечать зеленым цветом сайты, которым можно доверять, и красным те страницы, которые стоит пересматривать «с осторожностью», пишет Newsweek.

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Вот как это работает. Когда пользователь заходит прочесть что-то на сайте российского телеканала RT, на экране сразу же появится сигнал предостережения. NewsGuard называет российский сайт «главным пропагандистским источником правительства России». Когда же кто-то зайдет на страницу британского таблоида Daily Mail, программа сразу же предупредит, что это СМИ «было вынуждено уплатить возмещения из-за многочисленных исков».

Если же пользователь перейдет по ссылке на New York Times, появится сообщение, что это СМИ «имеет значительное влияние на национальные и международные новости, а также общественные дебаты». В Microsoft объясняют, что не пытаются ввести какого-то рода цензуру или повлиять на свободу слова других компаний.

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«Цель не в том, чтобы ограничить доступ к любому контенту, что противоречило бы принципам свободы слова в наши стране. Мы скорее наделяем читателей дополнительной информацией об источнике и надежности того, что они потребляют или чем делятся», - пояснил вице-президент Microsoft по вопросам безопасности пользователей и доверия Том Барт.

Издание пишет, что сейчас NewsGuard работает с американскими СМИ и крупнейшими международными изданиями.