У соседней с Солнцем звезды нашли еще одну планету

Пока речь идет лишь о кандидате на открытие, и эти первые наблюдения требуют подтверждения.

Астрономы сообщили о возможном обнаружении второй планеты у Проксимы Центавра - холодной "сверхземли".

Ближайшая к Солнцу звезда - Проксима Центавра - находится в 4,2 световых годах от нас, пишет Naked Science. Небольшой красный карлик входит в тройную систему и теряется на фоне более крупных и ярких соседок, так что открыт он был лишь около сотни лет назад. А в 2016-м близ Проксимы Центавра была обнаружена планета, сразу приковавшая всеобщее внимание. Она оказалась сравнимой с Землей и по размерам, и по расстоянию до звезды, что делает ее потенциально обитаемой.

Уже вскоре появились идеи отправки к системе первых межзвездных миссий; проект Breakthrough Starshot поддерживают достаточно известные ученые, инженеры и предприниматели. Однако "Проксима Центавра b" оказалась не одинока у своей звезды.

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На прошедшем в Беркли форуме Breakthrough Discuss было объявлено о возможном существовании в системе еще одной экзопланеты. Пока речь идет лишь о кандидате на открытие, и эти первые наблюдения требуют подтверждения, подчеркнул выступивший на конференции астрофизик из Туринской обсерватории Марио Дамассо (Mario Damasso).

По предварительным данным, "Проксима с" относится к тому же классу сверхземель, что и "Проксима b", масса планеты примерно в шесть раз превышает массу Земли. Однако ни о какой обитаемости в этом случае речи идти не может: "Проксима с" находится слишком далеко от звезды, в полтора раза дальше, чем мы от Солнца. Совершая полный оборот по орбите за 1936 наших суток, она остается слишком холодной, чтобы на ее поверхности могла существовать жидкая вода.

Заметить следы второй планеты удалось при внимательном анализе множества наблюдений за "Проксимой b", которые проводились с помощью спектрографа HARPS, работающего в обсерватории Ла-Силья. По словам астрономов, статья с результатами этой работы уже принята к публикации в один из рецензируемых журналов.

Ранее сообщалось, что экзопланета класса суперземель, вращающаяся вокруг звезды Барнарда (ближайшей к Солнцу одиночной звезды, самой быстродвижущейся звезды на ночном небе) и находящаяся в шести световых годах от нас, получила название Barnard’s Star b (звезда Барнарда b).