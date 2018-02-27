Вспышки на Проксиме Центавра могли уничтожить жизнь на ближайшей экзопланете

Большой вспышке предшествовала другая, послабее; вместе они продолжались меньше двух минут.

Повторный анализ данных, полученных в прошлом году с помощью радиотелескопа ALMA, проведенный группой ученых под руководством астрофизиков из Института Карнеги, обнаружил произошедшую в марте прошлого года яркую вспышку на Проксиме Центавра, красном карлике и ближайшей к Земле (после Солнца) звезде.

На пике светимости интенсивность излучения нашего ближайшего звездного соседа в 10 раз превысила самые яркие из когда-либо наблюдавшихся в том же диапазоне солнечных вспышек, пишет Naked Science.

Всего за десять секунд яркость звезды увеличилась в тысячу раз. Большой вспышке предшествовала другая, послабее; вместе они продолжались меньше двух минут.

Читайте такжеУченые допускают существование жизни на планетах системы Trappist-1Звездные вспышки происходят, когда колебания энергии магнитного поля звезды разгоняют электроны до скоростей, близких к скорости света. Ускоренные магнитным полем электроны взаимодействуют с другими заряженными частицами плазмы, составляющей большую часть вещества звезды; это взаимодействие приводит к выбросам вещества с поверхности звезды, сопровождаемое интенсивным излучением во всех диапазонах электромагнитного спектра.

«Весьма вероятно, что Проксима b (Proxima b), экзопланета, которая вращается вокруг Проксимы Центавра, во время вспышки получила огромную дозу радиации», – объясняет МакГрегор, добавляя, что ученые и раньше знали о том, что планету периодически достигает рентгеновское излучение ее звезды, хотя и меньшей интенсивности.

За несколько миллиардов лет, которые прошли со времени формирования Проксимы b, вспышки, подобные мартовской 2017 года, могли полностью лишить планету атмосферы, жидкой воды и уничтожить любую жизнь, если бы она зародилась на планете, считают авторы новой работы.

Впрочем, ученые и раньше подвергали сомнению возможность жизни возле красных карликов, в частности из-за того, что звезды этого типа не дают достаточного для зарождения жизни количества ультрафиолета.