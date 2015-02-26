Австралийские ученые напечатали реактивный двигатель на 3D-принтере

Австралийские ученые и техники первыми в мире напечатали на 3D-принтере действующий реактивный двигатель. Об этом сообщается в пресс-релизе Университета Монаша, передает Lenta.ru.

Университет и его дочерняя компания Amaero заключили контракт с французским авиакосмическим гигантом Safran, и тот предоставил им вспомогательную силовую установку (газотурбинный двигатель), который используется на частных реактивных самолетах — прежде всего на Dassault Falcon 20.

Читайте такжеВ США собаке напечатали протезы передних лап на 3D-принтере

Конструкция двигателя была разработана еще в 1960-х годах, и поэтому для него отсутствуют чертежи в электронном виде. По этой причине исследователи из Центра аддитивной технологии при университете потратили несколько месяцев на изучение внутреннего устройства двигателя и сканирование деталей. Потом они напечатали 14 основных компонентов — из титана, алюминия и никелевого сплава. Весь проект занял год, при этом для печати двигателя понадобилось всего 30 дней.

Ученые изготовили два экземпляра реактивного двигателя. Один из них выставлен на Международном австралийском авиашоу, которое сейчас проходит в мельбурнском аэропорту Авалон, а другой — в Тулузе, в штаб-квартире Microturbo, «дочки» Safran. В дальнейшем исследователи планируют испытать отдельные компоненты двигателя в реальных летных условиях.