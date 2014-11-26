На МКС напечатали первую деталь из пластика с помощью 3D-принтера (фото)

3D-принтер, доставленный в сентябре на Международную космическую станцию (МКС), успешно напечатал первую деталь, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает ТАСС.

17 ноября командир экипажа МКС Барри Уилмор установил в лаборатории американского научного модуля Destiny испытательную модель принтера, созданного калифорнийской компанией Made In Space, и произвел его калибровку. 24 ноября инженеры в Центре управления полетами отдали устройству команду напечатать для самого себя деталь - белую пластмассовую пластину размером 7,6 на 3,8 см с логотипом NASA. Несмотря на невесомость, принтер с задачей успешно справился. Во вторник Уилмор достал табличку, проинспектировал ее и установил на надлежащее место в принтер.

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Как сообщило NASA, в некоторых местах спайка материала оказалась жестче, чем ожидалось. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о том, что в условиях невесомости фиксация слоев пластика происходит немного по-другому, нежели на Земле.

"Это не просто первая деталь, напечатанная в космосе. Это - первый объект, произведенный за пределами Земли. Можно сказать, что мы "телепортировали" предмет, отдав команду принтеру его напечатать. Это большое достижение не только для NASA, но и для всего человечества", - заявил генеральный директор Made In Space Аарон Кеммер.

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В ближайшие две недели на МКС будет напечатано еще около 20 пластмассовых объектов, которые затем доставят для анализа на Землю. В ближайшее время Made In Space планирует заменить нынешний образец принтера на более мощный. Кроме того, в 2015 году свой аппарат, способный создавать трехмерные объекты, собирается отправить на орбиту и Европейское космическое агентство.

Ожидается, что с помощью 3D-принтеров астронавты смогут прямо в космосе печатать из пластика необходимые им запчасти и инструменты. По мнению специалистов, благодаря этим устройствам исследование космоса станет значительно дешевле и будет идти гораздо быстрее.