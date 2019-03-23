Ученые нашли ген регенерации у плоских червей

Ученые надеются, что понимание механизма регенерации у плоских червей поможет разобраться в подобных процессах у человека.

Некоторые представители животного мира обладают удивительной способностью к регенерации - к примеру, разрубленный пополам дождевой червь довольно легко возвращается к прежней форме без утраты жизнеспособности.

Читайте такжеУченые вырастили мини-мозг, способный управлять мышцами

Ученые уже давно пытаются найти ответ на вопрос о том, какая именно часть генома этих живых существ позволяет осуществлять столь быструю и эффективную регенерацию, передает Би-би-си.

Группа ученых Гарвардского университета представила новое исследование, посвященное реконструкции полного генома плоского червя. Биологи сосредоточились на изучении так называемых ДНК-переключателей, при помощи которых отдельные гены и генные связи изменяются, чтобы активировать другие, связанные с ними гены. Ранее эти участки генома считались "мусорными", так как никто не понимал их роли.

Ученые из Гарварда обнаружили особый участок ДНК, регулирующий активацию контрольного гена EGR.

При активации EGR запускает работу восстановительных генов, которые - в прямом смысле слова - раскрываются, поскольку до этого они плотно сжаты и неактивны. Таким образом происходит быстрый и эффективный процесс регенерации червя, даже когда он был полностью разделен напополам.

В ближайшем будущем исследования продолжатся. Ученые надеются, что понимание механизма регенерации у плоских червей поможет разобраться в подобных процессах у человека, а впоследствии разработать методику лечения серьезных спинномозговых травм.