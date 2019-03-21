Генетики утверждают, что разоблачили настоящее имя Джека-Потрошителя

Но другие генетики сомневаются в правдивости и надежности их исследования.

Джек-потрошитель стал героем популярных рассказов и частично даже превратился в теорию заговора. Но до этого времени остается загадкой, кто на самом деле был тем хладнокровным убийцей, жертвами которого в 1888 году в Лондоне стали по меньшей мере пять проституток. В те времена его так и не поймали.

Теперь ученые из Великобритании утверждают, что раскрыли тайну, пишет Der Spiegel. Анализ ДНК показал, что Джеком-Потрошителем был 23-летний парикмахер Аарон Косминский. Он же был и главным подозреваемым в 19 веке, когда произошли все загадочные убийства.

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Яри Лоугелайнен из Университета Джона Мура в Ливерпуле вместе с Дэвидом Миллером из Лидского университета провели генетическое исследование шелкового платка, который нашли рядом с четвертой жертвой Джека-Потрошителя – Кэтрин Еддоус. На платке якобы были обнаружены следы крови и спермы. Ученые взяли образцы генома с платка и сравнили его с информацией из генетической базы данных. При этом они сосредоточились на так называемой митохондриальной ДНК, которая наследуется от матери. Анализ показал, что эти фрагменты совпадают с генетическим материалом современных потомков Еддоус и Косминского.

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Однако, другие генетики раскритиковали исследование, подчеркивая, что оно ничего не означает. В частности, британский генетик Адам Рутерфорд назвал его нонсенсом и примером «плохой науки». Нет достоверных данных даже о том, что Еддоус вообще носила тот платок, когда произошло убийство. Существует много фото, на которых люди позируют с тем же платком в руках. Родственники Еддоус тоже касались его.