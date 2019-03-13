Chrome получил функцию обмена ссылками между устройствами
19:15, 13 марта 2019Наука и IT
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Ссылками можно обмениваться со всеми устройствами, где вход в Chrome осуществлен под одной учетной записью.
В Chrome появилась новая полезная функция / фото 9to5google.com
Браузер Chrome от компании Google получил функцию обмена интернет-ссылками между девайсами.
Ссылками можно обмениваться со всеми устройствами, где вход в Chrome осуществлен под одной учетной записью. Функция доступна в новой версии Chrome Canary.
Теперь в меню браузера появился пункт "Отправить на мои устройства" с помощью которого ссылка отправляется на все ваши гаджеты, сообщает 9to5google. Функция отправки на какое-то конкретное устройство пока отсутствует.
Функция доступна как для мобильных, так и для десктопных версий Chrome и не зависит от операционной системы.
Как сообщал УНИАН, Mozilla запустила бесплатный сервис отправки шифрованных файлов.
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