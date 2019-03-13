Chrome получил функцию обмена ссылками между устройствами

Ссылками можно обмениваться со всеми устройствами, где вход в Chrome осуществлен под одной учетной записью.

Браузер Chrome от компании Google получил функцию обмена интернет-ссылками между девайсами.

Ссылками можно обмениваться со всеми устройствами, где вход в Chrome осуществлен под одной учетной записью. Функция доступна в новой версии Chrome Canary.

Теперь в меню браузера появился пункт "Отправить на мои устройства" с помощью которого ссылка отправляется на все ваши гаджеты, сообщает 9to5google. Функция отправки на какое-то конкретное устройство пока отсутствует.

Функция доступна как для мобильных, так и для десктопных версий Chrome и не зависит от операционной системы.

Как сообщал УНИАН, Mozilla запустила бесплатный сервис отправки шифрованных файлов.