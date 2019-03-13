Mozilla запустила бесплатный сервис отправки шифрованных файлов

Сервис похож на другие файлообменные сервисы, но с единственным отличием: файл защищен сквозным шифрованием.

Разработчик популярного интернет-браузера Firefox компания Mozilla представила бесплатный сервис Send, который позволяет обмениваться в зашифрованном виде файлами объемом до 2,5 ГБ.

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Сервис похож на другие файлообменные сервисы, но с единственным отличием: файл защищен сквозным шифрованием, передает kommersant. Пользователь заходит на сайт Firefox Send, загружает файл, который автоматически защищается сквозным шифрованием, затем копирует ссылку на файл в сервисе Send и отправляет ее нужному адресату. При необходимости файл можно защитить паролем и выставить срок, после которого файл будет автоматически уничтожен. Максимальный объем пересылаемых файлов в 2,5 ГБ доступен пользователям браузера Firefox или пользователям, создавшим учетную запись на сервисе Send. Без регистрации в сервисе и без использования Firefox доступна отправка файлов объемом до 1 ГБ.

Вице-президент Mozilla Ник Нгуен пообещал, что до конца недели сервис Send будет доступен и в качестве приложения (в бета-версии) для ОС Android.

В последнее время в ряде стран мира возобновилась дискуссия между властями и технологическими компаниями по поводу шифрования переписки и других пользовательских данных. Власти пытаются добиться сотрудничества со стороны компаний, объясняя это необходимостью борьбы с терроризмом. Однако многие компании сопротивляются, считая, что требуемые властями «встроенные ключи» для дешифрования являются невозможными с технической точки зрения и могут быть использованы для злоупотребления полномочиями или продажи данных пользователей.