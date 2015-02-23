Ученые выяснили, что YouTube развивает у зрителей несерьезное отношение к алкоголю

Просмотр "алкогольных" роликов на YouTube и на других видеохостингах формирует крайне легкомысленное отношение к алкоголю и последствиям от употребления спиртного среди подростков, что говорит о необходимости контроля за таким контентом, пишут наркологи в статье, опубликованной в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, передает РИА Новости.

"YouTube важно изучать сразу по нескольким причинам. Обычно, если вы что-то пытаетесь узнать, то вы сначала гуглите это. С другой стороны, некоторые люди напрямую заходят на YouTube для поиска нужной им информации, так как он дает возможность получить все вместе и сразу — текстовую информацию, видео и обсуждение. Кроме того, благодаря покупке хостинга Google в 2006 году, поисковая машина часто выводит видео при ответе на запрос", — объясняет Брайан Праймэк (Brian Primack) из университета Питсбурга (США).

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Руководствуясь этими соображениями, Праймэк и его коллеги решили проверить, как "алкогольный" контент в YouTube может влиять на склонность человека к злоупотреблению спиртными напитками.

Для этого ученые провели обширный " аудит" видеохостинга, скачали и нарезали на короткие эпизоды 70 самых популярных видеороликов, в которых упоминался или был задействован алкоголь. Все эти сцены были отсортированы и проанализированы по 42 социопсихологическим критериям, таким как возраст героев, их экономическое положение, число лайков, эмоциональная окраска ролика или последствия от употребления спиртного.

"В общей сложности эти видео были просмотрены свыше 250 миллионов раз. И, хотя люди в пьяном состоянии в них встречались очень часто (свыше 86% роликов), алкогольная зависимость и похмелье в них были показаны лишь в 7% случаев", — поясняет Праймэк.

По его словам, особенной популярностью, как в числе просмотров, так и лайков, пользовались те видео, в которых упоминались или употреблялись крепкие спиртные напитки и для которых было характерно несерьезное отношение к алкоголю.