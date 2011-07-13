Экс-президента Крыма выдворят из Украины

Окружной административный суд Крыма поддержал представление СБУ о выдворении первого и последнего президента Крыма Юрия МЕШКОВА с территории Украины с ограничением срока въезда сроком на пять лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

СБУ требовала немедленного выдворения Ю.МЕШКОВА из Украины за косвенные призывы к смене конституционного строя в Крыму.

Как сообщал УНИАН, Ю.МЕШКОВ 7 июля призвал жителей автономии провести в 2012 году референдум о восстановлении отмененной центральными властями Украины в 1995 году Конституции Крыма 1992 года.

Ю.МЕШКОВ также осудил крымские власти за потасовку сотрудников милиции и представителей казачьих организаций в Феодосии 2 июля из-за попытки казаков повторно установить поклонный крест, демонтированный 1 июля по решению суда.

Он призвал при этом «взяться за вилы». Это высказывание вызвало возмущение председателя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ.

Сотрудники СБУ ознакомили Ю.МЕШКОВА с предписанием покинуть Украину в течение 24 часов. Но он назвал документ «ничтожным» и отказался добровольно покидать Крым.

В этой связи СБУ обратилась в суд.

Ю.МЕШКОВ, который занимал должность президента Крыма с февраля 1994 по март 1995, вернулся на полуостров после длительного отсутствия 2 июля. Все это время он жил в Москве.