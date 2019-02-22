NASA готовит новое исследование Вселенной и миллионов галактик в ней

Широкомасштабная миссия под названием SPHEREx будет собирать данные о более чем 300 миллионов галактик, а также искать воду у звезд.

В NASA утвердили новую миссию исследования небес, входе которой будут исследоваться истоки Вселенной и галактик, которые в ней содержатся. Кроме того, ученые хотят обнаружить воду в планетарных системах.

Как сообщает The Guardian, широкомасштабная миссия получила название SPHEREx (спектрофотометрическое исследование истории Вселенной, эпохи реионизации и поиски льда). В ее рамках небосвод будет оценен в 96 световых спектрах: от оптических до инфракрасных.

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Ученые собираются провести многочисленные наблюдения, делая снимки всего неба каждые полгода и собирая данные о более чем 300 миллионов галактик. Размещение этих галактик должно разоблачить поведение Вселенной в моменты после Большого взрыва.

SPHEREx также будет собирать данные о более чем 100 миллионов звезд в нашем Млечном пути. Это позволит астрономам обнаружить следы воды и органических молекул вокруг звезд.