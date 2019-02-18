Над Китаем взошли три солнца (видео)

Явление длилось недолго - 10 минут.

Два впечатляющих солнечных "нимба" заметили в небе в северной провинции Китая Гебей. Сияние по обе стороны солнца создало впечатление, что над Землей взошло три светила.

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Такое явление считается исключительным и случается очень редко. По сообщениям, оно длилось всего 10 минут, передает "Голос Америки".

Метеорологи называют солнечный нимб оптическим феноменом атмосферы. Он создается из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.

Ранее в небе над Закарпатьемзаметили редкое оптическое явление вокруг полнолуния - лунное гало.